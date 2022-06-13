أعلن مطار بغداد الجوي توقف رحلاته مؤقتًا، بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في مشهد تكرر أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين.

وقال المكتب الإعلامي للمطار، في بيان بشأن القرار: “إدارة المطار أصدرت تنويهًا إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم”، وذلك “بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر”.

كما أعلنت محافظة نجف إغلاق مطارها بسبب العواصف الترابية، لعدد من الساعات، إلا أن طائراته استأنفت الحركة بعد ساعات قليلة من التعليق.

10 عواصف ترابية



وتعرضت العراق إلى 10 عواصف ترابية شديدة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، فسرها خبراء الطقس بالتغير المناخي الذي يشهده العالم، وقلة الأمطار والتصحر.

وقد تسببت العواصف الترابية في العراق إلى وفاة شخص، وإصابة العشرات بحالات الاختناق نتيجة استنشاق الأتربة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في ذلك الوقت إنه قد توفي شخص وأُصيب أكثر من خمسة آلاف آخرين بالاختناق؛ نتيجة مشاكل تنفسية ناجمة عن واحدة من أقوى العواصف الرملية التي تجتاح البلد.

تغير المناخ المتهم الأول

وعندما اجتاحت العاصفة العراق، غطت بغداد ومدينة النجف سحب برتقالية من الغبار الخانق، وقد ازدادت وتيرة العواصف الترابية بشكل كبير في البلد في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدهور التربة والجفاف الشديد الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة وانخفاض حاد في هطول الأمطار.

وبالإضافة للعواصف الترابية تشهد العراق هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ تجاوز الخمسين درجة مئوية في معظم الأيام.