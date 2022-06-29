أكد اللاعب عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق الكروي الأول في الأهلي، على أنه لم يفكر مطلقًا في مغادرة الراقي.

وقال غريب في فقرة “المشي مع العرفج” في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا الخليجية: “باقٍ في الأهلي ولم أفكر في الرحيل وأنا أحب السير لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى ساعة”.

عبدالرحمن غريب قد ينتقل إلى الشباب:

وكان اسم غريب ارتبط بالانتقال إلى نادي الشباب مؤخرًا، وربما يتحقق الأمر بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي سياق آخر، يبدو أن المقدوني إزغيان أليوسكي قرر الرحيل عن النادي بعد هبوطه وبعد أن قدم محاميه شكوى ضد مجلس إدارة ماجد النفيعي.

جماهير الراقي لا تزال تعيش في حالة من الصدمة بعد هبوط الراقي للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

محامي اللاعب المقدوني أليوسكي تقدم بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب تأخر مستحقات موكله لعدة أشهر، ومن المقرر أن يُطلب من النادي الرد على الشكوى خلال الـ15 يومًا المقبلة بحسب ما ذكره الإعلامي عناد الرشيد.