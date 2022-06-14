رد الكاتب عبدالله بن بخيت على مزاعم الاتصال بالجن لتفسير الأحلام.

الكاتب عبدالله بن بخيت: لا يوجد شيء اسمه الاتصال بالجن.. ولماذا من يدعون تفسير الأحلام يفترضون الصدق دائما فيما يقولون أنه "جني المسلم"؟@a4bakeet#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5OCqakBFV4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 13, 2022

وقال ابن بخيت خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: “ننتقل من وهم إلى وهم أكبر فبعد تفسير الأحلام أصبح الجن يساعدون في تفسير الأحلام، بالإضافة إلى نقطة مهمة وهي الاقتصار في مساعدة الجن في التفسير إذا كان جني مسلم”.

المسلم صادق:

وأضاف: “يفترض أن المسلم صادق وأمين بشكل مطلق فلا تأخذ حتى غير جني مسلم في حين على مستوى البشر ليس بالضرورة يكون كل مسلم صادق وأمين”.

وأردف عبدالله بن بخيت: “لم نرَ ولا نعرف أي أحد في هذا العالم يخبرنا بالطريقة أو الوسيطة التي نريد أن نتصل بها مع الجني، وأنا أتمنى أتصل بجني”، مضيفًا أن الاتصال بالجن معتقدات من الماضي.