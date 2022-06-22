زف الفنان فايز المالكي، بشرى تجاوب الأمير عبد العزيز بن فهد، مع مناشدة أحد الأشخاص باحتياجه مبلغًا من المال لشراء سيارة بالتقسط بعدما باع سيارته المتهالكة ولديه طفل مصاب بنزيف في المخ؛ ما دفع الأمير لتوفير ضعف المبلغ المطلوب.

أمنية الأب

وكان الأب قد عبر عن حاجته لتوفير مبلغ 37 ألف ريال، قيمة مقدم سيارة يحتاج لشرائها بالتقسيط بعدما تعطلت سيارته وإرسالها للتشليح، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني من نزيف في المخ. وناشد، الأمير عبد العزيز بن فهد، بمعاونته في تحقيق طلبه واصفًا إياه بـ”أمير الخير”.

فايز المالكي يزف البشرى

وأعلن الفنان فايز المالكي تجاوب الأمير قائلًا: “أبي أبشرك جاك قيمة السيارة دبل من عبد العزيز بن فهد الله يبارك لك”.