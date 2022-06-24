يرغب ناديان إماراتيان في ضم أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي النصر في صيف 2022.

الإعلامي خالد الرشيد ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن كل من الجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتيين يرغبان في ضم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب أصفر الرياض.

هل يفكر ماشاريبوف في مغادرة النصر ؟

اللاعب الأوزبكي قد يوافق على الرحيل كونه لم يشعر بالتأقلم في صفوف أصفر الرياض خلال موسم 2021/ 2022.

جدير بالذكر أن نواف العقيدي حارس مرمى أصفر الرياض والمعار إلى الطائي سيعود إلى الفريق العاصمي في صيف العام الحالي، وسينتهي عقده في عام 2025.

وكان تاليسكا قال أمس الخميس بعد فوز النصر على الحزم: إنه باق في صفوف العالمي ولن يغادر صفوف الفريق.