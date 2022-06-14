أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فارس العصيمي، أن نظام الشركات الجديد يواكب التطور التشريعي على جميع الأصعدة، وسيكون رافدًا من الروافد الرئيسية لاقتصاد المملكة.

تيسير الإجراءات:

وتابع العصيمي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، الثلاثاء: “هدف النظام هو تيسير الإجراءات وزيادة المرونة، والمنظومة الجارية سريعة ومتطورة، وبالتالي الفجوة التشريعية في النظام السابق لم تكن خللًا في النظام، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية والشركات تحتاج دائمًا إلى التطور”.

ولفت عضو الشورى إلى أن أهمية نظام الشركات الجديد تكمن في مواكبة التطور التشريعي على جميع الأصعدة، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

تعزيز قيمة الشركات:

وأردف: “النظام الجديد قد يسهم في تعزيز قيمة الشركات وتنميتها في الناتج المحلي والإجمالي للمملكة، والمأمول أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات التجارية والاستثمارية، ويساعد في بناء كيانات اقتصادية مستدامة ومنافسة، تستمر لفترات طويلة، وتكون مبنية على أرضية صلبة تتوفر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال”.