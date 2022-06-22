أكد عضو مجلس الأعيان في الأردن، محمد المومني أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن مهمة، مشيرًا إلى أنها ثقة عميقة متبادلة بين البلدين.

وأضاف المومني لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا” الأردنية، الثلاثاء، أن الزيارة تأتي لترسيخ العلاقات بين الأردن والسعودية، موضحاً أن هناك مصيراً مشتركاً بين البلدين، إلى جانب المصالح المشتركة التي تربطهما أهمها العلاقات التجارية والاستثمارات السعودية في الأردن.

ملفات عديدة:

وبين أن هناك العديد من الملفات التي ستناقش على الصعيد الإقليمي أهمها القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إحياء عملية السلام.

ولفت المومني إلى أن مكافحة الإرهاب والسلوك الإيراني في المنطقة محوران هامان في القمة المرتقبة التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحاً أهمية تبادل الرأي والمشورة بين الأردن والسعودية بهذا الخصوص لطرحها في القمة.

أمن وازدهار السعودية:

وأضاف أن هناك رسالة يجب التركيز عليها تتضمن وجود علاقة أخوية عميقة بين البلدين، وقال “أمن وازدهار السعودية مصلحة عليا للأردن، وكذلك الحال بالنسبة لدول الخليج الأخرى، للوقوف في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.