طالب عضو مجلس الشورى د.فيصل طميحي، الخطوط السعودية، بإيجاد الحلول اللازمة التي تساعد في خفض أسعار التذاكر الداخلية فيما طالب عضو الشورى د.سلطان آل فارح المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتقديم خدمة اختيار المقاعد الأمامية مجانًا لكبار السن والمرضى والفئات المحتاجة.

خسائر الخطوط السعودية

من جانبه أشار عضو الشورى م.مفرح الزهراني إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبالرغم من عمرها الطويل لا زالت تحقق خسائر ولم تنتقل إلى الربحية رغم السوق الكبير الذي أصبح يستقطب الشركات الأجنبية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم وشهدت مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ.