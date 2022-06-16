شهد تطبيق سناب شات عطل مفاجئ عطل مفاجئ مما تسبب في وقف بعض خدماته بحسب ما ذكر مستخدمون في السعودية.

عطل في سناب شات:

وشكا بعض مستخدمي التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

ولم تصدر الشركة توضيحًا بشأن العطل، فيما أكد مستخدمون أن السناب يعمل في دول أخرى.

وكان سناب شات قد أعلن في وقت سابق عن المبادرات الجديدة التي تركز على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت.

ومن أبرز ما قدمته الشركة مؤخراً تطبيق مدمج على واجهة تطبيق سناب شات باسم “التأنق” والذي يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز في عرض الأزياء وتجربتها افتراضياً.