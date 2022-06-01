أعلنت شركة المياه الوطنية عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ شبكات مياه في محافظة بارق بمنطقة عسير، سيخدم أكثر من 24 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في المحافظة.

تفاصيل المشروع:

وأوضحت الشركة أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات بطول 183 ألف متر طولي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون ريال، مشيرةً إلى أن المشروع سيتكمل خلال 24 شهراً.

وبينت أن عدد المستفيدين من المشروع سيتجاوز 24 ألف مستفيد، بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 4000 توصيلة منزلية، كما سيخدم العقارات الواقعة في أحياء محافظة بارق، وهي: حي الفوهة، والشعابنة، وثربان، والقفيل، والثمالة، وبارق القلب، وحي آل عيشي.

مستهدفات الشركة:

وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.