قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 9 بالمائة إلى أعلى مستوى في 13 عامًا يوم أمس الاثنين؛ بفعل توقعات بزيادة أكبر من المتوقع في الطلب وانخفاض في الإنتاج وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وطلب قياسي على الكهرباء في تكساس.

أعلى مستوى على الإطلاق:

ومن المنتظر أن يتجاوز الطلب على الكهرباء في تكساس هذا الأسبوع أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأنهت عقود الغاز تسليم يوليو جلسة التداول عند 9.322 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2008.

ارتفاع كبير:

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 142 بالمائة منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قويًّا، خصوصًا منذ أن أزمت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير مخاوف من احتمال أن تقطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.