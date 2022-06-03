كشف علاء كنو، شقيق ووكيل أعمال نجم فريق الهلال، محمد كنو مزيدًا من التفاصيل بشأن توقيعه لنادي النصر، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.

إيقاف اللاعب ومنع الهلال من التسجيل

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

علاء كنو يكشف التفاصيل

وتحدث علاء كنو في إحدى المساحات الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونفى الأنباء المتداولة بشأن تزويره لبعض الأوراق، وتوقيع شقيقه على ورقة بيضاء.

وقال: “موضوع التوقيع على بياض كاذب وأستغرب أن يصدر مثل هذه الأمور”، وعن توقيعه بدلًا من شقيقه، علق علاء قائلًا: “ليه؟.. ليس لديه أصبع، محمد كنو هو من وقع بنفسه مع النصر”.

وتابع: “الهلال أخطأ بعدم التجديد مع شقيقي إلا بعد توقيعه مع نادي النصر، واللاعب دخل الفترة الحرة من عقده في الأول من يناير، فيما وقع مع العالمي في الثالث من الشهر ذاته”.

وشدد شقيق النجم الهلالي على أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي الاتحاد، وكانت قيمته المالية أعلى من النصر، إلا أن رغبته كانت التوقيع مع العالمي.

وواصل علاء تصريحاته قائلًا: ” عقد محمد السابق مع نادي الهلال 6 ملايين في الموسم لمدة 4 سنوات، ولم يستلم في الموسم الواحد سوى مليونين فقط”.