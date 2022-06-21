كشف مجلس شؤون الأسرة، عن العلامات التي تشير إلى أن الطلاب يعانون من الضغط النفسي أثناء فترة الاختبارات، مؤكدة أن تكاتف أفراد العائلة لتوفير الدعم النفسي اللازم للطلاب خلال هذا التوقيت، يُمكنهم من تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم.

علامات الضغط النفسي

وقال المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك علامات تشير إلى أن الطالب يعاني من الضغط النفسي وهي:

الشكوى من آلام في المعدة والصداع.

المعاناة من مشاكل في النوم والأكل.

الإصابة بتغير في المزاج وسرعة الغضب.

المحافظة على الصحة النفسية للطلاب

وحث المجلس على المحافظة على الصحة النفسية للطلاب وذلك بعدة خطوات هي:

بث روح التفاؤل فيهم

المساعدة على مقاومة التوتر والضغط النفسي

التحدث معهم حول مخاوفهم وتبسيط الأمر عليهم

مشاركة قصص النجاح معهم

التعاون مع المدرسة لتوفير الاستشارات اللازمة.

خطوات لتهيئة الطلاب للاختبارات

وكشف مجلس شؤون الأسرة، في وقت سابق، عن عدة خطوات يجب أن تتبعها الأسرة لتهيئة الطلاب للاختبارات.

وتتمثل هذه الخطوات:

1- مساعدة الطالب عند رغبته الاستذكار مع الأصدقاء.

2- الحرص على توفير الغذاء الجيد للطلاب.

3- طمأنة الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

4- تنظيم وقت الطلاب وإبعادهم عن الضوضاء.

5- تهيئة البيئة المنزلية للاستذكار الجيد.

6- حث الطلاب على أخذ قسط من الراحة أثناء المذاكرة.