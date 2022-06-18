اكتشف علماء صينيون علامات على وجود مياه في عينات استخرجتها الصين من سهل للحمم البركانية على سطح القمر، مما جعلهم أقرب إلى فهم أصلها هناك، وهو سؤال مهم لاستكشاف القمر في المستقبل.

ورقة بحثية:

وفي ورقة بحثية نُشرت في دورية “نيتشر” هذا الأسبوع، قال العلماء: إنهم حللوا بقايا الحمم الصلبة التي استخرجتها بعثة صينية من دون رواد فضاء من السهل المعروف باسم “محيط العواصف” ووجدوا دليلًا على وجود ماء على شكل هيدروكسيل مغلف في معدن بلوري يعرف باسم الأباتيت.

وتم العثور كذلك على الهيدروكسيل، الذي يتألف من ذرة هيدروجين واحدة وذرة أكسجين مقابل ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين واحدة في جُزيء الماء، في عينات استخرجتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) منذ عقود.

انفجار جسيمات:

وساد اعتقاد على نطاق واسع أن معظم الماء الموجود على القمر كان نتيجة عمليات كيميائية ناجمة عن انفجار الجسيمات المشحونة من الشمس على سطح القمر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن العلماء، قولهم إن مصدر الهيدروكسيل الموجود في المعادن مثل الأباتيت من المحتمل جدًّا أن يكون أصليًّا.