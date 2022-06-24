رفرف علم المملكة العربية السعودية على قمة جبل دينالي أعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية، ليتم اليوم تواجده على أعلى قمم جبلية على مستوى القارات السبعة.

وقال الرياضي، بدر الشيباني: “بحمد الله بعدي تسلقي لجبل إيفرست الشهر الماضي استطعت تسلق قمة جبل دينالي (أعلى قمة في أمريكا الشمالية) وبذلك أنهيت تحدي القمم السبعة، وهو تسلق أعلى جبل في كل قارة، وتمكنت من رفع راية التوحيد في قارات العالم السبعة”.

فخر وترحيب:

ولقي الحدث ترحيبًا واحتفالًا من المغردين؛ إذ قال رئيس جمعية قدوة وطن الاجتماعية سعيد العسيري: “رفع الله قدرك وعلى شأنك، مثل ما رفعت راية التوحيد في أعلى القمم بالإرادة والعزيمة والشيم، كما هو وطننا الغالي في القمة دومًا”.

كما أشاد متابعوه بهذا الإنجاز معتبرين أنه يأتي ضمن تميز المملكة عالميًّا في عدد من المجالات بينها المجال الرياضي.

وعلق محمد العنزي على الحدث قائلًا: “أنت بطل.. وراية السعودية راية العز والكرامة راية التوحيد الخالص لله تستحق أن ترفع في كل قمة.. كيف والأمير محمد حفظه الله وسدده أعطانا درس عملي.. أننا لا نحني الرأس إلا لخالقه؛ تكريس للتوحيد ورايته الخفاقة دامت بلادي ودام شبابه في كل ميدان يتسابقون للعليا وقمم المجد والعز”.

وأشار مغردون إلى قمة جبل شثاث ظهران الجنوب، لافتين إلى أنها تعتبر من أهم قمم العالم داعين الشيباني إلى التسلق إليها.

أُحد البداية:

وقد أشار الشيباني، في استضافة مع قناة العربية، إلى أن أولى تجاربه في التسلق كانت إلى جبل أحد وجبال المناطق الجنوبية في العلا؛ لافتًا إلى أنه سمع عن تحدي القمم السبعة فوضعها في قائمة أولوياته خلال السبع سنوات الماضية.

وأضاف: “قمة إيفرست استغرقت مني 50:55 يوم باعتباره من أعلى قمم العالم؛ ولأن جسمي خلال هذه الفترة قد تعود على الارتفاعات توجهت إلى جبل دينالي، وبذلك أنهيت التحدي بالوصول إلى قمته”.