أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جدلًا واسعًا وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت الحرب في العراق مسؤولية الوضع الاقتصادي السيئ في الولايات المتحدة في زلة لسان تعيد إلى الأذهان أخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

Nancy Pelosi thinks we’re still in a war with Iraq and is also amazed to learn that she has hands. pic.twitter.com/VYo6TRcAWO

— Sara Gonzales (@SaraGonzalesTX) June 16, 2022