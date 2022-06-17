أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جدلًا واسعًا وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت الحرب في العراق مسؤولية الوضع الاقتصادي السيئ في الولايات المتحدة في زلة لسان تعيد إلى الأذهان أخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

Nancy Pelosi thinks we’re still in a war with Iraq and is also amazed to learn that she has hands. pic.twitter.com/VYo6TRcAWO — Sara Gonzales (@SaraGonzalesTX) June 16, 2022

اقتصاد سيئ بسبب حرب العراق

وحسب “روسيا اليوم”، قالت بيلوسي في تصريحات، إن الوضع الاقتصادي المتردي سببه “الحرب في العراق وفيروس كورونا” بيد أنها كانت تقصد الحرب الروسية الأوكرانية لكنها لم تتدارك الوضع على ما يبدو.

وتداول مغردو موقع “تويتر”، مقطع الفيديو الذي تقول فيه بيلوسي هذه التصريحات، ساخرين منها وداعين إلى إخضاعها لفحص طبي. وقال مغرد: “انتظر ماذا؟ التضخم خارج عن السيطرة بسبب حرب انتهت قبل 11 عاما؟”.

وطالب آخر بإخضاع نانسي بيلوسي لفحص طبي للتأكد من صحتها العقلية، فيما سخر مغرد بالقول “هل انتهى الأمر عندما قصف (الرئيس العراقي الراحل) صدام بيرل هاربور؟ وهل تكتشف نانسي للتو أن لديها يدين؟”.

وأضاف مغرد آخر: “من الواضح أن بيلوسي لا تستطيع تذكر اسم الدولة التي يتم فيها حاليًا غسيل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.

زلة لسان بوش عن حرب العراق

تأتي تصريحات بيلوسي بعد زلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن عن الحرب في العراق أيضًا. وكان بوش وصف خلال حفل أقيم خلال مايو الماضي، غزو العراق عام 2003 بأنه “وحشي وغير مبرر” في معرض حديثه عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن بعد ذلك تدارك بوش خطأه وأوضح أنه كان يقصد أوكرانيا.