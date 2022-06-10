أوضح علي الحسن، لاعب المنتخب السعودي أن الأخضر ارتكب أخطاء دفاعية مشيرًا إلى معاناة الفريق من بعض المشكلات في الكرات العرضية، أمام فنزويلا وديًا.

وتحدث الحسن لـ قناة SSC قائلًا: ” الحمد لله رب العالمين، هذه مباراة تنافسية بشكل كبير، تعلمنا من أخطاء مباراة كولومبيا وسنتعلم من هذه الأخطاء لنستعد لكأس العالم، والقادم أفضل بإذن الله”.

المنتخب السعودي يعاني دفاعيًا

وأضاف: “نعاني من أخطاء دفاعية ولدينا جهاز فني مدرك بكل الأمور وسيعالج كل الأخطاء”.

وكان الأخضر خسر أمام كولومبيا الأحد الماضي ثم أمام فنزويلا بهدف دون رد في المباراتين، وذلك يعود لشعور لاعبي الأخضر بالإرهاق بسبب طول الموسم، خاصة أن الموسم لم ينته بعد ومستمر منذ 10 أشهر.

الأخضر سيخوض معسكره الإعدادي الثاني لـ كأس العالم في سبتمبر المقبل وسيواجه من خلاله منتخب الإكوادور ثم يواجه منتخب كرواتيا في نوفمبر المقبل وقبل المونديال بفترة قصيرة.