قال مؤلف ومخرج فيلم “رقم هاتف قديم” علي سعيد، إن فيلمه تم اختياره للعرض في افتتاح مهرجان أفلام السعودية الثامن بالجائزة الكبرى.

وأوضح أن المهرجان الذي ينظم للمرة الأولى من قبل جمعية السينما، وبدعم من هيئة الأفلام يعد الحاضن الأول للسينمائيين بالمملكة، منذ انطلاقته عام 2008م، بمبادرة في حينها من جمعية الثقافة والفنون بالدمام.

علي سعيد يشيد بالكوادر السعودية

وقال: “في السابق كان صناع الأفلام يضطرون للسفر للمشاركة في مهرجانات دولية بسبب عدم توفر المنصات المحلية التي تمكنهم من عرض إنتاجهم”.

وشدد على أن الوصفة الخاصة التي تم المراهنة عليها لإنجاح العمل، تكمن في الطاقم السعودي الذي كُلف بإنتاج وإدارة كافة تفاصيل العمل، نظرًا لطاقتهم الكبيرة، والخبرة التي يتمتع بها الكادر المحلي والذي يسير وفق استراتيجية هيئة الأفلام التي تسعى لتأسيس صناعة سينمائية سعودية مميزة.

وأضاف: “عرض فيلمنا الذي لعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان في هذا المهرجان يعتبر احتفاءً كبيرًا بمنجزنا الخاص الذي صور في مدينة سيهات بالمنطقة الشرقية، وتميز بحكايته الواقعية القريبة من مشاعر المشاهد، من خلال تجسيده لأزمة منتصف العمر وما يصاحبها من تغيير في التفكير والقرارات، فيما حاولنا أن نقدم من خلال الصورة واللغة السينمائية مقترحًا جمالي يقترب من الحياة السعودية، مستلهمين ذلك من التركيز على إبراز المكان المحمل بالقصص والذكريات”.

مهرجان الأفلام السعودية

يُشار إلى أن الدورة الثامنة من مهرجان الأفلام السعودية الذي يقام خلال الفترة (2 – 9 مايو 2022)، تأتي بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، على مسرح “إثراء”.

ويشهد عرض 80 فيلمًا في أربعة مسارات، فيما ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة 28 فيلمًا، وتتنافس 8 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى 44 عرضًا موازيًا و12 عرضًا منها تندرج تحت تصنيف السينما الشعرية.