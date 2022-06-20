علق الإعلامي المصري عمرو أديب على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية دولتان مهمتان، وقوة علاقتهما فائدة للمنطقة، ويوجد بينهما توافق في العديد من الملفات.

دلالة جولة ولي العهد:

وتابع أديب، في تصريحات إلى قناة إم بي سي مصر، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي لمزيد من العلاقات والتعاون بين مصر والسعودية، ووجوده على رأس وفد كبير خلال زيارته لمصر يوطد العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

نجاح المملكة:

وتابع أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي وقد نجحت المملكة في عدد من الملفات، واستطاعت أن تضع سياستها في المقدمة، وأقنعت العالم بسياستها، متابعًا: “السعودية القوية، ومصر القوية، والإمارات القوية”.

جولة 3 أيام:

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، جولة تستمر 3 أيام يستهلها بزيارة لمصر مرورًا بالمملكة الأردنية، ثم تركيا، حيث يبحث ولي العهد خلال الجولة مع قادة الدول الثلاث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية بعد اليابان (2019) لولي العهد خارج منطقة الخليج منذ جائحة كورونا مطلع 2020، والثانية خلال 6 أشهر خارج البلاد.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قام بجولة في ديسمبر الماضي قبيل القمة الخليجية الأخيرة، استمرت 5 أيام، قام خلالها بزيارة سلطنة عُمان ودولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي.