علق الإعلامي المصري عمرو أديب على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال أديب: “ربما تكون مميزة عن الزيارات السابقة نظراً للأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة”.

عمرو اديب: منذ قليل استقبل الرئيس السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اعرف التفاصيل والأهمية)

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/7Px1Z899aG — الحكاية (@Elhekayashow) June 20, 2022

تنسيق الجهود والمحادثات

وأضاف أديب في برنامجه “الحكاية” تزامناً مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة: “هذه الزيارة تأتي في وقت حساس جداً في المنطقة وفي العالم ولذلك تنسيق الجهود والمحادثات المكثفة يكون لها دور كبير”.

توافق كبير في قضايا كثيرة

وتابع الإعلامي المصري “يأتي الدور المصري السعودي بالأهمية بمكان ويجب أن نعلم أن هناك كيمياء جيدة جداً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان تتيح لهما التوصل إلى توافق كبير في قضايا كثيرة”.

وأضاف: “هذه المسألة ليست مسألة إنشائية والعبارات التي تُستخدم في مثل هذه المناسبات الرسمية، ولكن بالفعل نحن نحتاج إلى توافق وتنسيق فالشهر القادم يأتي الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ويلتقي مع قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق”.

ووصف الإعلامي المصري العلاقات بين بلاده والسعودية بـ”المتينة” مشيراً إلى أنها لم تتوقف عن النمو والاستمرار في تقديم ما هو جيد ومهم للشعوب العربية.