كشفت تقارير إعلامية عن أن السوري عمر السومة فاجأ الأهلي وجماهيره بقراره الرحيل عن صفوف النادي في صيف 2022، وذلك رغم الموقف الصعب الذي يمر به الفريق الكروي الأول.

وكشف برنامج ” الديربي” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن السومة سينتقل لنادي القادسية الكويتي لكنه ينتظر هبوط الراقي أولًا لـ دوري الدرجة الأولى.

المشاكل دفعت عمر السومة لاتخاذ القرار الأصعب

السومة صاحب الـ33 عامًا انضم إلى الراقي منذ صيف 2014، عندما انضم قادمًا من القادسية الكويتي، حيث قدم مستويات طيبة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه عانى من بعض المشكلات في الآونة الماضية، خاصة مع أزمات الأهلي المستمرة، سواء من الناحية المادية والإدارية، أو الفنية.

يذكر أن الأهلي سيواجه الشباب مساء اليوم وعينه على النقاط الثلاث لضمان البقاء بشرط تعثر فريق واحد من فرق ” التعاون والفيصلي والطائي والرائد والاتفاق والباطن” في مبارياتهم اليوم بالجولة الأخيرة.