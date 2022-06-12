كشف المهاجم السوري عمر خربين لاعب الهلال السابق واللاعب الحالي لنادي الوحدة الإماراتي عن استحالة الانضمام لنادي النصر واللعب له في يوم من الأيام.

وخلال مقطع فيديو متداول قال خربين صاحب الـ28 عامًا: ” مستحيل ألعب لـ النصر، النصر فريق كبير وأعتقد أنهم ليسوا بحاجة لي لأن الفريق به نجوم كبار”.

عمر خربين يوضح موقفه حول العودة لـ الهلال مجددًا

وأضاف اللاعب السوري: ” إذا احتاجني الهلال سأعود له مرة أخرى، هذا النادي غالٍ على قلبي”.

وكان خربين رحل عن الزعيم في 2021 وانضم لنادي الوحدة الإماراتي بعد 4 سنوات قضاها في صفوف الهلال.

كما حقق مع الهلال عدة ألقاب أبرزها 3 ألقاب في الدوري السعودي، لقبان في بطولة كأس الملك، لقب وحيد في كأس السوبر السعودي ولقب وحيد في دوري أبطال آسيا.