أعلن نادي الوصل الإماراتي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع عمر عبدالرحمن عموري، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

الوصل يعلن ضم عموري

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب باللاعب الدوري، وقال: “شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادمًا من نادي شباب الأهلي“.

وتابع النادي تغريدته قائلًا: “وتتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق.. ترقبوا تقديم عموري في زعبيل”.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين هذا الموسم في المركز السادس برصيد 36 نقطة، من الفوز 9 مرات والتعادل مثلهم، وخسر 8 لقاءات.

الإصابات تحرم اللاعب من التألق

ويُعد عموري من أبرز اللاعبين الإماراتيين، إلا أن الإصابات المختلفة التي عانى منها، تسببت في غيابه عن المنتخب آخر 4 سنوات، منذ إصابته مع فريقه السابق الهلال بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018.

كما تعرض صاحب الـ31 عامًا، لإصابات عديدة مع الجزيرة خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، قبل أن يعود للتألق مع فريقه الحالي شباب الأهلي، ويقوده للتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، ليعود إلى المنتخب.