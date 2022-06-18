أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لاستمرار حالة العوالق الترابية؛ ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح مركز الأرصاد أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباتش، وشرورة، ونجران، ونجمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الرابعة من صباح غد الأحد، علمًا بأنها بدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت.

عواصف رملية في الرياض:

كما رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالعواصف هي: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ودلما.

وأشار المركز إلى استمرار حالة التحذير حتى الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

موجة حارة:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق المملكة الـ(50) درجة مئوية بمشيئة الله، ابتداء من الغد إلى الأربعاء.

وأضاف المركز، عبر حسابه في “تويتر”: “نأمل من الجميع توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم”.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.