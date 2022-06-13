أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن استمرار العوالق الترابية على منطقة الرياض، ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن المدن المتأثرة بالتحذير المذكور، هي: الرين، القويعية، ووادي الدواسر.

وأشار إلى استمرار التحذير حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الثلاثاء، علمًا ببدئه في الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين.

أتربة على عسير:

وفي السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن تعرض منطقة عسير لرياح وأتربة مثارة، يؤثران على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح تحذير الأرصاد أن المناطق المتأثرة بالتحذير هي: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب، ويستمر الإنذار حتى السادسة مساءً.

أتربة على حائل:

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، قد تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.