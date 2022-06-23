أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشان تعرض المنطقة الشرقية لحالة من نشاط الأتربة ونشاط الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى ان المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الإحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، ورأس التنورة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.



كما حذر المركز من استمرار الرياح والأتربة على مدينة الرياض، وتدني مستويات الرؤية الأفقية في عدد من مدنها.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: الحوادمي، والقويقعة، وعفيف. وتستمر حالة التنبيه بشأن التغيرات الجوية المذكورة حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

تنبيه من طقس الرياض

وفي الإطار ذاته أشار مركز الإرصاد الجوي إلى تأثر كل من مدن: الأفلاج، والرين، ووادي الدواسر، والسليل، بعوالق ترابية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

ويستمر التأثير المذكور حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الجمعة.