أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لرياح نشطة، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍ في مستويات الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة كلاً من مدينتي الرايس وينبع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر حالة الطقس المذكورة حتى الثانية من صباح غد الجمعة.



عوالق ترابية في عسير

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لعوالق ترابية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة هي: البرك والقحمة، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية صباحًا.

تدني الرؤية في مكة

وفي مكة المكرمة تستمر حالة العوالق الترابية حتى الساعة الثانية صباحًا، ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من القنفذة والليث.



أتربة في نجران حتى المساء

كما تتأثر منطقة نجران بالعوالق الترابية حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، ما يؤدي لتدني مستويات الرؤية فيها.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: شرورة.