كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس ناد سابق سيعود لمنصبه الليلة وذلك بعد أن تم استبعاده سابقًا.

وقال الإعلامي إبراهيم الفريان قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” : ” عودة رئيس ناد بعد سنوات الليلة”.

الجماهير تتنبأ بهوية الرئيس العائد

أثارت تلك التغريدة فضول الجماهير عبر “تويتر” حيث توقعوا أن الذي سيعود لمنصبه هو صفوان السويكت الذي شغل منصب رئاسة أصفر الرياض قبل استبعاده من المنصب بقرار من وزارة الرياضة في مارس 2021.

بينما قال آخرون إن المقصود هو عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد السابق الذي تم إعفاؤه من منصبه في 2017.

وقيل إن سبب إعفائه في 2017 هو اعتراضه على قرار عدم وجود رئيس النادي بدكة البدلاء، قائلاً إن هناك دوراً مهماً لرئيس النادي غير دفع الأموال فقط، الأمر الذي دفع بعض المغردين الى أن يقولوا إن هذا الأمر وراء إقالته.