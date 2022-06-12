تعتزم جمعية المودة لأول مرة إطلاق العيادة المجانية للتعافي من إدمان الإباحية من خلال مركز اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات، وتعتمد خطة العلاج على عدة مراحل للعلاج، منها العلاج الدوائي وعلاج الاضطرابات والدوافع التي أدت إلى الإدمان عبر جلسات فردية أو جلسات إرشاد جماعي.

علاج إدمان الإباحية

وأشار الأستاذ محمد آل رضي المدير العام لجمعية المودة أن البرامج والجلسات العلاجية تتضمن ثلاث قنوات رئيسية تساعد الأفراد الذين يعانون من إدمان الإباحية الوصول إلى الخدمة بما يتناسب مع ظروفهم الحياتية.

وتتضمن الجلسات العلاجية الاستشارات الهاتفية أو بالمقابلة وجلسات الكوتشينج وتشخيص وتطبيق المقاييس، كما يتضمن البرنامج البرامج الوقائية التي تحوي دورات وملتقيات مشاركات إعلامية وبرامج تطوعية ومجموعات دعم نفسي واجتماعي وأسري، ويستطيع الراغبين بالحصول على الخدمة العلاجية من التسجيل عبر روابط حجز المواعيد في موقع الجمعية أو رقم الجمعية الموحد.

خدمات وبرامج مركز اطمئن

وأوضح آل رضي بأن مركز اطمئن يقدم عدة خدمات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة من خلال الخدمات الإرشادية المتنوعة عن طريق الهاتف والمقابلة والإرشاد الإلكتروني، الإرشاد الهاتفي أو الإلكتروني كما يقدم المركز خدمات الإصلاح وفض النزاعات على أيدي مؤهلين ذوو كفاءة عالية تحكمهم قيم ومعايير المصلح الأسري.

كما يقوم المركز بتقديم مجموعات الدعم تستهدف حل قضايا أسرية. فتقدم الجمعية مجموع دعم المطلقات والأمهات، ومجموعات دعم تعديل سلوك المعتدين لتدريبه على مهارات التواصل الفعال وسعادة الأسرة، وأشار آل رضي بأن مركز اطمئن استقبل أكثر من 255,683 ألف استشارة منذ تأسيسه، واستفاد من خدمات المركز خلال العام 2021م أكثر من 15,000 ألف مستفيد. وبلغت نسبة إنجاز المستهدفات للمركز لنفس العام 101%.

كما أشار آل رضي بأن 68% من الخدمات المقدمة من خلال المركز تتركز في خدمات الهاتف الإرشادي لسهولة الوصول المستفيدين إلى خدمة من أي منطقة بالمملكة وبلغت نسبة الإصلاح 62.78% وسجل المستفيدون 91% كمستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة.