أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، اليوم الأحد، تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال، وذلك اعتباراً من 11 يونيو 2022.

صافي دخل الشركة

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز

وكانت “غازكو”، قد أوضحت في وقت سابق، أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز يبلغ 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المُضافة، مبينة أن سعر الأسطوانة غير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.