أعلنت الإمارات رفع الأعلام، غدًا الأربعاء، عقب انتهاء فترة الحداد الرسمي على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة السابق.

انتهاء الحداد ورفع الأعلام

وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان صادر عنها، إن فترة الحداد الرسمي على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تنتهي مع نهاية اليوم، على أن ترفع الأعلام غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة أعلنت في 13 مايو الماضي، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لمدة 40 يومًا.

كما قررت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.