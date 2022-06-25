تبدأ مداس التعليم العام غداً الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 26 يونيو 2022م الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً لجميع المراحل الدراسية.

فيديو | غدا .. ستبدأ الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً لجميع المراحل الدراسية#الإخبارية pic.twitter.com/EN30SRJ58u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2022

موعد إعلان النتائج

وأكملت وزارة التعليم استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ متابعة سير عملية الاختبارات واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.