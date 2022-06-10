كشف متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن هناك 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل حتى الآن، موضحًا أن عدد الحجاج هذا العام سيكون مليون حاج من المقيمين بالمملكة والخارج.

فتح باب التسجيل:

وتابع خلال حواره إلى قناة الإخبارية: “عندما فتحنا باب التسجيل يوم الرابع من شهر ذي القعدة، بدأت عمليات الطلبات واستعراض الرغبات والباقات وتسجيل الرغبات من المواطنين من خلال المسار الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى.

ولفت سعيد إلى أن العدد يتغير كل دقيقة، ولا يوجد أولوية لعميلة القبول النهائي للتسجيل المبكر أو المؤخر، وحتى هذه اللحظة العدد تجاوز 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل.

آخر موعد للتسجيل:

وأردف أن آخر موعد للتسجيل سيكون غدًا السبت مع نهاية اليوم، حيث سيتم إغلاق المسار الإلكتروني، مضيفًا: “سنبدأ الفرز والقرعة لاختيار المرشحين الذين تطبق عليهم الشروط، وسيتم إبلاغهم برسالة نصية مسجلة”.