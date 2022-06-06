توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون الأحد 7 ذي القعدة آخر أيام الكنة، ويوم غد 7 يونيو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا”.

مربعانية القيظ:

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن أيام مربعانية القيظ 39 يومًا مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، في منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، معلنًا بداية الصيف فلكيًّا 22 ذي القعدة 21 يونيو.

ولفت الحصيني إلى أن الصيف يستمر حتى 10/ 2/ 1444هـ، و6 سبتمبر موعد دخول أول أنواء الخريف “الجبهة” في بلادنا، وفلكيًّا 26/ 2/ 1444هـ الموافق 22/ 9/ 2022م بتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل، كما يتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها الطبيعة، تتخللها موجات حر شديدة.

قلة الأمطار وجفاف العشب:

كذلك توقع الحصيني أن تقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية فيه طباخ اللون والعنب والتمر، وعند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الزكام وضربات الشمس والإجهاد.