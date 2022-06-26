توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تسود اليوم الأحد أجواء من حارة إلى حارة جدًا على الشرقية والوسطى والخليج نهارًا معتدلة نسبيًا فجرًا.

تسرب هواء معتدل

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن تسرب هواء معتدل في طبقات الجو العليا على الشمالية وتبوك والجوف وحائل سيكون سبب في تخفيف الحرارة لتصبح الأجواء تميل للحرارة نهارا لطيفة فجرًا.

انخفاض طفيف

وتوقع أن يخف الحر قليلًا غداً الاثنين، كما سيحدث انخفاض طفيف في الحرارة من “3” لـ “4” درجات مئوية عن الأيام السابقة مع بقاء الأجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على باقي المناطق من المملكة لمدة أيام ثم تعاود الحرارة ارتفاعها.

وأوضح أن الانخفاض الطفيف سيرافقه ناشطًا للرياح أغلبها متوسطة السرعة على غرب وشمال ووسط وشرق المملكة والخليج، والتي قد تثير الأتربة خارج المدن.

كما من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن وأجزاء من عُمان وجنوب الإمارات.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن يشهد اليوم، الأحد، طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.