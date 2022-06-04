نوهت الإدارة العامة للمرور عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ونشرت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجراف حول طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، والذي من المقرر أن يستمر حتى 8 يونيو الجاري.

طريقة الوصول لخدمة المزاد:

وأضافت أن طريقة الوصول للخدمة تأتي على 3 خطوات هي:

الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي

اختيار الصور

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

شروط الاشتراك بمزاد اللوحات المميزة: