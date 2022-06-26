يترقب جمهور الكرة السعودية وبالأخص، جمهوري الهلال والاتحاد جولة الحسم غدًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق 8 مباريات غدًا في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري المحترفين بإقامة 8 مباريات في توقيت واحد وهم ” الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة مساء الغد.

وكان حسم لقب الدوري قد تأجل للجولة الثلاثين بين العميد والزعيم، بعد فوز الأول على الاتفاق والثاني على الفتح في الجولة الـ29 يوم الخميس الماضي.

ترتيب دوري المحترفين قبل جولة الحسم غدًا

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.