يُستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، وسط منافسة قوية على الصدارة بين فريقي الاتحاد والهلال.

منافسة قوية على الصدارة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الاتفاق، فيما يُلاقي الهلال نظيره الفتح، عند الساعة التاسعة مساء غدٍ، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباريات الغد، تشهد المنافسة على الصدارة صراعًا قويًا بين الاتحاد والهلال، حيث يملك كل منهما 61 نقطة، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الزعيم، ما يمنحه اللقب في حال استمرار تساوي النقاط.

التتويج قبل الجولة الأخيرة

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تألقه مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وتحقيق الفوز على الفتح، وهزيمة الاتحاد ضد الاتفاق، للانفراد بالصدارة والتتويج باللقب رسميًا.

على الجانب الآخر، يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بفترة تراجع مستوى مؤخرًا، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 جولات، واكتفى بالتعادل ضد الفتح، والخسارة أمام الهلال والطائي، ما أضعف حظوظه في التتويج.