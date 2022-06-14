أكد مدير إدارة تنظيم موارد المياه في وزارة المياه والزراعة والبيئة، متعب القحطاني، أن حفر الآبار دون رخصة تعتبر مخالفة تتراوح غرامتها بين 50 ألفًا و100 ألف ريال في بعض المناطق.

غرامات كبرى:

وتابع القحطاني، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن المقاول الممارس لحفر الآبار دون رخصة مخالفته تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف ريال في بعض المناطق، وقد تزيد في بعض المواقف إلى 300 ألف ريال، حيث تهدف الوزارة إلى تنظيم مزاولة نشاط حفر الآبار في مناطق ومحافظات المملكة.

تصحيح الأوضاع:

وأهاب بجميع أصحاب الحفارات بتصحيح أوضاعهم في الحصول على رخصة مزاولة حفر الآبار، وهناك 3 آلاف حفار في المملكة نصفهم مصرح لهم بمزاولة المهنة.