أعلنت غرفة المدينة المنورة، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات العلمية للعمل في (المدينة المنورة)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف المتاحة:

المسميات الوظيفية:

1- فني كهرباء – فني ميكانيكي. (20 وظيفة)

لا يشترط مؤهل محدد. لا يشترط خبرة سابقة. يشترط وجود تصنيف هيئة المهندسين السعوديين.

2- مقدم طعام – استقبال – طاقم خدمة – مساعد شيف. (8 وظائف)

لا يشترط مؤهل محدد. خبرة سنة في مجال العمل. إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مشرف داخلي. (20 وظيفة)

حاصل على شهادة الدبلوم. خبرة سنة في مجال العمل. إجادة اللغة الإنجليزية.

4- أمين صندوق (كاشير). (10 وظائف)

حاصل على الشهادة الجامعية. خبرة سنتين في مجال العمل. إجادة اللغة الإنجليزية.

5- معد قهوة (باريستا). (10 وظائف)

حاصل على شهادة الدبلوم. خبرة سنتين في مجال العمل.

موعد ورابط التقديم:

متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق بالميلادي 2022/06/27م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع غرفة المدينة المنورة: (اضغط هنا).