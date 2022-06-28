أبدى حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي حزنه لخسارة الفريق الأول لكرة القدم للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

غروهي حزين لخسارة اللقب:

وقال غروهي خلال تصريحات للناقل الحصري بعد مباراة الاتحاد ضد الباطن: “أكثر شيء يحزنا عدم إسعاد الجماهير، أعتذر لهم مجددًا لكننا سنعود أفضل في الموسم المقبل”.

ولفت غروهي إلى تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 4 مباريات تسبب في خسارته للبطولة، مشيرًا إلى أن هذه المواجهات هي الطائي والفتح، بجانب مباراتي الهلال ذهابًا وإيابًا.

واختتم الحارس البرازيلي تصريحاته قائلًا: “كنا نستحق اللقب لكن يجب أن نتعلم من هذا الدرس وأن الدوري 30 جولة و30 مباراة، وكنا في السابق ننافس على البقاء، واليوم نافسنا على اللقب”.

وظهر مارسيلو غروهي وهو يبكي بشدة بعد نهاية مباراة الاتحاد ضد الباطن، حيث بدا متأثرًا للغاية بخسارة اللقب في الجولة الأخيرة، خاصة أنه ظهر بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي.

الاتحاد ينهي الموسم في المركز الثاني:

ولعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال الذي توج باللقب بعد فوزه على الفيصلي.