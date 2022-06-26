انشغلت مواقع التواصل بالسودان طيلة اليومين الماضيين بحادثة تعد غريبة من نوعها، إذ هاجمت عشرات الكلاب المتوحشة مدينة دوكة الواقعة قرب الحدود السودانية الإثيوبية.

وخلّفت الغزوة المفاجئة رعبًا وسط المواطنين، كذلك شلّت حركة السير والنشاط التجاري بالمدينة.

بداية الهجوم:

وأفادت مصادر محلية لـ”العربية. نت”، أن الهجوم بدأ عند دخول قطيع كلاب متوحشة مدينة دوكة من الجهة الشمالية.

واقتحموا سرادق عرس بالمدينة بغتة، ثم انقضوا على الحضور بشراسة.

عشرات الإصابات:

كما تسببت عضات الكلاب وخدشاتها بإصابة 16 شخصًا بإصابات مختلفة، بعضهم أسعف إلى مستشفى دوكة، وآخرون لمستشفى القضارف بعد تناقص مصل داء السعر بمستشفى مدينة دوكة.

كذلك أوضحت المصادر أن المواطنين أبلغوا السلطات الأمنية والطبية للتدخل وصد هجمات الكلاب الشرسة، خصوصًا أنهم حاولوا صد هجماتها بالسلاح الأبيض وتمكنوا من قتل كلبين.

بدورها تدخلت الشرطة وقتلت 3 كلاب وأحرقت رفاتها؛ منعًا لانتقال عدوى السعر إلى المواطنين.