أكد مهاجم الهلال السابق وغلطة سراي الحالي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، أنه نجح في تحقيق هدفه مع الأزرق، مؤكدًا أن الشعب السعودي يحب كرة القدم.

Thank you for all ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/WpRlf78wNg — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 7, 2022

غوميز يكشف سبب عودته للسعودية:

ونشر غوميز مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وجاء فيه: “منذ مجيئي إلى السعودية كان لي هدف واحد أن أفوز ببطولة دوري أبطال آسيا”.

وتابع غوميز: “الشعب السعودي يحب كرة القدم، لديهم شغف كبير بها.. لعبت للكثير من الأندية، لكن الهلال واحد من أهم المراحل في حياتي المهنية، لذلك كان من المهم جدًّا لي أن أعود مرة أخرى لأقول شكرًا على كل شيء”.

وكان غوميز قد غادر صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه حرص على السفر إلى السعودية، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الكلاسيكو ضد الاتحاد، والذي حسمه الأزرق لصالحه.

الهلال في الدوري هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويملك الزعيم 61 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد خسارته ضد الطائي، إلا أن الزعيم يتفوق بالمواجهات المباشرة.