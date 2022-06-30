شددت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة على تثبيت حواجز السلامة على الشاحنات وفق المواصفات المسجلة.

وأكدت أن عدم تثبيت الحاجز يعد مخالفة تستحق الغرامة.



وفي السياق نفسه؛ شددت الهيئة على أهمية توفر بطاقة وشهادة الرقم المميز للشاحنات قبل شرائها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “ناوي تشتري شاحنة أو مقطورة ؟ تحقق من توفر بطاقة وشهادة الرقم المميز”.

يذكر أن وزارة النقل قد أعلنت منذ يناير 2018 تطبيق مخالفة الشاحنات التي لم تثبت حواجز السلامة، وأن قيمة المخالفة تبلغ 5 آلاف ريال لكل شاحنة لم تلتزم بالقرار، فيما تبلغ قيمة الغرامة لعدم المطابقة 4 آلاف ريال.

وأكدت أن القرار نافذ ويشمل كل شاحنة سعودية وغير سعودية من تلك التي يزيد وزنها عن 3,5 (ثلاثة ونصف) طن.

مواصفات حواجز الحماية في الشاحنات

يشترط في الحواجز الأمامية ما يلي:

ـ ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طناً

ـ ألا يكون زوايا الحاجز الأمامي حادة.

– ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400 مم.