طالب الفنان فايز المالكي، الشركة المسؤولة عن مشروع “بوابة الشرق”، بتوضيح موقف المستفيدين المتضررين من المشروع، والذين اشتكوا من تردي الخدمات وعدم الالتزام ببنود العقود.

لوم المستفيدين وشكواهم:

وقال المالكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بوابة الشرق.. أنا عملت لكم إعلان الناس تلومني كثير لأن إعلاني ما فيه مصداقية.. لازم توضحون للناس إيه المشكلة وليه يشتكون”.

وأضاف: “قلتم 300 فيلا جاهزة للسكن. طيب إيه المشكلة لازم توضحون للناس، تراهم شارين بيوت مو صحن مقلقل”.

شكوى المستفيدين:

وكان العديد من المستفيدين من المشروع قد طالبوا الشركة المنفذة بالتعويض، بسبب انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات وعدم الالتزام ببنود العقود، حيث ناشدوا وزير الإسكان التدخل لإنهاء معاناتهم.

وأطلق مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا تحت عنوان “متضرر بوابة الشرق”، للتضامن مع المتضررين.

ووثق أحد المتضررين معاناته في مقطع فيديو، مؤكدًا أنه اضطر لشراء موتور كهرباء يعمل بالديزل من أجل توفير الكهرباء لتشغيل المكيف في غرفة والدته.

وناشد المغردون وزارة الإسكان وبرنامج “سكني” حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات.

كما نفى المغردون ما تم تداوله من قبل الشركة سابقًا بشأن إنارة المشروع، مؤكدين أن الفلل لم تصل إليها الكهرباء حتى الآن، فضلًا عن تردي الخدمات الأخرى.

بوابة الشرق:

ويعد مشروع “بوابة الشرق” الواقع شرق مدينة الرياض، من المشروعات الكبرى للشراكة مع القطاع الخاص لبرنامج سكني.

ويطرح المشروع مجموعة من الفلل السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات المستفيدين، وبحلول هندسية ومالية تتناسب مع احتياجاتهم، إذ يمتد المشروع على مساحة قدرها 6.5 مليون متر مربع، ويبلغ مجموع وحداته السكنية 5.968 فيلا، وبأسعار للوحدات تبدأ من 645.750 ريالًا.