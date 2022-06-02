قالت صحيفة فاينانشال تايمز: إن السعودية تشهد حاليًّا طفرة في قطاع الإسكان والرهن العقاري، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز ملكية المنازل كجزء من الجهود المبذولة تحت جناح رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

منزل الأحلام:

واستشهدت الصحيفة البريطانية بمواطن سعودي يُدعى عثمان عبدالجبار، مدرس في مدرسة ثانوية، 36 عامًا، حيث قال: لم يخطر ببالي أني سأكون قادرًا على امتلاك منزل في مسقط رأسي في المملكة، فلطالما وقف ارتفاع الأسعار ونقص التمويل العقاري عائقًا أمامنا، لكن في الشهر الماضي فقط، تمكنت من توقيع عقد رهن عقاري لمنزل قيمته 1.3 مليون ريال سعودي.

متابعًا: وقعت على العقد بعد أسبوعين فقط من التقديم، لقد جعلوا الإجراءات سهلة ويسيرة، ولا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بالمنزل الذي أقل ما يُقال عنه إنه منزل الأحلام.

أما المواطن أحمد مجرشي، يعمل في أحد الفنادق، فقال: إنه كان يقود سيارته عندما تلقى مكالمة لإبلاغه بقبول طلب الرهن العقاري الخاص به لعقار في ينبع، متابعًا: لم أستوعب المكالمة في البداية، وعندما فعلت أوقفت السيارة وسجدت لله شكرًا.

تأييد واسع:

وقال التقرير: تشهد المملكة طفرة في قطاع الإسكان والرهن العقاري مدعومة بتأييد واسع بين الشباب الذين يشكلون القاعدة الرئيسية في السعودية.

وعن ذلك قالت مديرة برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط للأبحاث، كارين يونغ: على الصعيد المحلي، تعتبر قضية الإسكان من أكثر القضايا الأساسية في البلاد حول العالم، ومن المنطقي إعطاء الأولوية لها.

ارتفاع معدل ملكية المنازل:

وتابعت فايننشال تايمز: على مدى عقود، كانت المملكة تتمتع بمعدلات ملكية منخفضة نسبيًّا للمنازل، ففي عام 2016 كان المعدل يبلغ 47% مقارنة بـ60% في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث كان معظم الناس يفضلون الاستئجار أو العيش مع عائلاتهم، لكن في عام 2021، قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل: إن معدَّل تملُّك المساكن بالمملكة قد ارتفع إلى 62%.

وأصبحت صناعة الرهون العقارية تُقدر بقيمة 124 مليار دولار، وفقًا لأرقام وزارة الإسكان، الأمر الذي يتماشى بشكل رائع مع أهداف رؤية 2030.

نمو السوق العقاري في السعودية:

بفضل نجاح الخطط السعودية في مجال الإسكان، باتت تتشكل مدن جديدة بسرعة، كما ساهمت الزيادة في الطلب في ارتفاع أسعار الفلل في الرياض بنسبة 18.6%، والشقق بنسبة 20%، وهو أسرع نمو في خمس سنوات، وفقًا لتقرير مؤسسة نايت فرانك.

وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني: نمو السوق مذهل لدرجة أنه حين مناقشة حال سوق الرهن العقاري في السعودية مع المستثمرين الدوليين لا يصدقون حتى يروا الأرقام؛ لأنهم لم يُسمعوا عن وجود سوق ينمو على مدى أربع سنوات بهذه السرعة.

وأرجع سوسيني الفضل في ذلك إلى صندوق الاستثمارات حيث قال: الحقيقة هي أنه إذا لم يكن صندوق الاستثمارات العامة موجودًا، فمن كان سيفعل ذلك أو كم من الوقت سيستغرق.