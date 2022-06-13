قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن السعودية تقوم بإحداث ثورة في الرياضة العالمية وذلك بفضل استثماراتها المهولة فيها من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

رياضة الغولف

وبدأ تقرير الصحيفة برياضة الغولف قائلًا إن المملكة تقوم إجراء تغييرات جذرية في اللعبة العالمية.

وفي هذا السياق، قال فيل ميكلسون، واحد من أكثر اللاعبين مهارة وتسويقًا في اللعبة، إن بطولة LIV Golf Investments الجديدة، الممولة من قِبل الاستثمارات العامة، هي واحدة من أثمن البطولات، حيث يصل إجمالي أموال الجائزة إلى 250 مليون دولار.

وتابع: المشاركة في هذه البطولة هي فرصة تأتي مرة واحدة في العمر.

وقال التقرير: البطولة السعودية الجديدة تضع نفسها في منافسة قوية لبطولة PGA الأمريكية، وبالتالي تغير المملكة قواعد اللعبة في هذه الرياضة.

كرة القدم وسباق السيارات

وانتقل تقرير فايننشال تايمز إلى رياضتي كرة القدم وسباق السيارات، حيث قال إن المملكة أجرت استثمارًا جيدًا بالاستحواذ بقيادة صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك أشترى صندوق الاستثمارات حصة في المجموعة التي تمتلك سيارات ماكلارين، أضف إلى ذلك ملابس السباقات ورعاية أرامكو لسباق الفورمولا 1 الذي يتنافس الآن في جدة.

أهمية استثمار السعودية في الرياضة العالمية

تأتي الخطط السابقة ضمن إطار استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وفقًا لرؤية 2030، كما أن تلك الاستثمارات تُعرف العالم بشكل أفضل على السعودية، وهو ما يخدم غرضًا آخر، ألا وهو تسويق المملكة كوجهة سياحية عالمية جديدة.