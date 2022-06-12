أعرب نجم المنتخب السعودي الأولمبي، فراس البريكان، عن سعادته بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إصابته خفيفة.

فراس البريكان سعيد بالفوز:

وعلق فراس البريكان قائلًا: “الحمد لله على هذا الفوز المستحق أمام فيتنام اليوم، قدمنا مباراة كبيرة، وخلقنا فرصًا عديدة ونجحنا في ترجمتها لفوز والمرور للدور نصف النهائي من البطولة وهذا هو الأهم”.

وتابع: “المنتخب السعودي الأولمبي ليس غريبًا علي، وأعرف المجموعة جيدًا، وهذا سر انسجامي وتأقلمي سريعًا مع الفريق وكأني كنت معهم من بداية البطولة، والتمركز الجيد سبب تسجيلي للهدف، وبالنسبة لإصابتي فهي خفيفة”.

واختتم فراس البريكان تصريحاته لقنوات SSC، قائلًا: “الأهم الآن هو تأهلنا لنصف النهائي ولا يهم من سنواجه، ونحن جاهزون لمواجهة أي منتخب، والقادم أجمل للأخضر بإذن الله”.

الأخضر إلى نصف النهائي:

ولعب المنتخب السعودي ضد فيتنام، على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط طموحات بمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.