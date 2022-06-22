قالت وكالة فرانس برس، إن السعودية وتركيا يعملان معًا على فتح طريق جديد من العلاقات بينهما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرياض وأنقرة يجمعهما تاريخ مشترك تعود أصوله إلى عام 1928، وتحديدًا عند توقيع اتفاقية تُسمى بـ الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقال التقرير: طوت البلدان صفحة قديمة، وبدا ذلك واضحًا عندما زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية الشهر الماضي، وفي المقابل أنهت المملكة قيود السفر على تركيا، وفتحت الباب مرة أخرى أمام السياحة والاستثمار.

استثمار السعودية في تركيا

وقالت الباحثة دوروثي شميد، من مركز الأبحاث الفرنسي IFRI، إن البلدين يطوران من مجالات التعاون بينهما، وعلى سبيل المثال، قدمت السعودية دعمًا لـ11 مشروعاً تنموياً في تركيا، إضافة إلى مساعدات قيمتها توازي 464 مليون دولار عبر 37 مشروعاً آخرين في السنوات الماضية.

الأحوال الداخلية لتركيا

وأشار تقرير الوكالة إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة، تأتي في وقت تضم فيه تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ، كما ارتفع فيها التضخم إلى أكثر من 70%.

واختتم التقرير قائلًا: تعمل جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة على تقوية شوكة دول المنطقة والشرق الأوسط.