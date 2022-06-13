تفاعل جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع نبأ عودة متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، بعد إلغاء المتابعة وسط أنباء ترددت عن وجود خلافات بينهما.

ياسمين تعود لمتابعة العوضي

وأثار نبأ عودة ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها على “إنستجرام” فرحة متابعيهما، خاصة مع تأكيد العوضي في وقت سابق وجود خلاف بينه وبين زوجته، لكن مع عودة المتابعة يبدو أن الأمور انتهت.

وهذا ما أكدته الفنانة المصرية بدرية طلبة، صديقة ياسمين عبد العزيز وعملت معها في الكثير من الأعمال الفنية، إذ نشرت صورة للعوضي وياسمين، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدة حضراتكم استعجلتو أوي في اللت والشماتة ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقى له طعم”.

الصلح خير

وقدمت بدرية تهنئة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعودتهما، قائلة “مبروك الصلح يا حلوين”.

فيما وجه الكثير من المغردين التهاني بصلح ياسمين والعوضي، داعين لهم بالتوفيق والسكينة، فقالت إحدى المغردات: “احلي زوجين اتصالحوا.. الله يحفظهم ويبعد عنهم شر الحاسدين”.

وأضاف آخر: “الصلح خير.. عودة ياسمين عبد العزيز لصفحة أحمد العوضي”، وأشار آخر: “الخبر المنتظر.. تصالح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي”.

أزمات ياسمين عبد العزيز الأخيرة

وشغلت أزمة ياسمين عبدالعزيز، مع زوجها الفنان أحمد العوضي، الجمهور خاصة مع أنباء الانفصال بعد إلغاء متابعته من على موقع “إنستجرام”.

لكن لم يقم العوضي بإزالة متابعة زوجته ولم يقم بمسح أي صور تجمعهما من حسابه الشخصي.

كما أثارت ياسمين عبد العزيز، قلق متابعيها قبل وقت قصير من أنباء خلافها مع العوضي، بعد نشر بصورة تظهر وجودها في أحد المستشفيات نظرًا لمرضها.

ونشرت عبد العزيز، على حسابها بموقع “إنستجرام”، صورة لها على سرير المرض، معلقة: “أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة”.